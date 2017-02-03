03.02.2017 12:47:36

Tunceli’de bir PKK'lı tutuklandı

Tunceli'de PKK'nın dağ kadrosundan olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Ajanslarda yer alan habere göre, Tunceli'de PKK'nın dağ kadrosundan olduğu tespit edilen bir PKK'lı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İstihbarat kuruluşlarımızın ortaklaşa yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütünün kırsal kadrosundan olduğu tespit edilen ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir örgüt mensubu gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” denildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder