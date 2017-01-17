17.01.2017 20:21:02

Tunceli'de amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli Valiliği, yürütülen operasyonlarda 10 adet çuval içerisinde toplam 450 kilogram şekerle karıştırılmış amonyum nitrat ve tıbbi yaşam malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

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Tunceli Valiliği, yürütülen operasyonlarda 10 adet çuval içerisinde toplam 450 kilogram şekerle karıştırılmış amonyum nitrat ve tıbbi yaşam malzeme ele geçirildiğini bildirdi.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz merkez Bali Deresi mevkiinde 17 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Operasyon kapsamında 10 Çuval içerisinde toplamda 400-450 kg şekerle karıştırılmış amonyum nitrat ve teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.