14.02.2017 17:03:03

Tunceli'de 450 kg amonyum nitrat ele geçirildi

Tespit edilen toplam 5 sığınak içerisinde ve 3 ayrı noktada gizlenmiş yaklaşık 450 kg amonyum nitrat, 1300 kg gıda maddesi bulundu.

Tunceli Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı 1'inci Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı tarafından PKK'lı unsurları yakalamak ve etkisiz hale getirmek, PKK'ya ait sığınakları tespit ve imha etmek amacıyla 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan ORUÇ - 57 Operasyonu' düzenlendi.

5 SIĞINAKTA 450 KG AMONYUM NİTRAT

Operasyon kapsamında yapılan arama-tarama faaliyetinde tespit edilen toplam 5 sığınak içerisinde ve 3 ayrı noktada gizlenmiş yaklaşık 450 kg amonyum nitrat, 1300 kg gıda maddesi ile giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi

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