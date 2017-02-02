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Tuna: 'Diyaloglu çalışmaya önem veriyoruz'
02.02.2017 11:06:32

Tuna: 'Diyaloglu çalışmaya önem veriyoruz'

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, göreve geldikleri günden bugüne kadar hep bilgiyi paylaşarak, ortak akılda Toroslar'ı yönetmeye gayret ettiklerini ifade ederek, 'Her zaman diyaloglu çalışmaya önem veriyoruz. Amacımız, milletimizin daha çağdaş, yaşanabilir ve huzurlu bir Toroslar'da birlik ve beraberlik içeresinde hayat sürmesidir' dedi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, göreve geldikleri günden bugüne kadar hep bilgiyi paylaşarak, ortak akılda Toroslar'ı yönetmeye gayret ettiklerini ifade ederek, "Her zaman diyaloglu çalışmaya önem veriyoruz. Amacımız, milletimizin daha çağdaş, yaşanabilir ve huzurlu bir Toroslar'da birlik ve beraberlik içeresinde hayat sürmesidir" dedi.

Başkan Tuna, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısının konuğu oldu. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Toroslar ilçe Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Hamit Tuna, İlçe Emniyet Müdürü Abubekir Fil, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe protokolü ile Belediye Meclis üyeleri ve Toroslar ilçesindeki mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat, muhtarlarla her zaman istişareli bir şekilde çalışan ve destek sunan Başkan Tuna'ya teşekkür etti.

Başkan Hamit Tuna ise göreve geldikleri günden bugüne kadar hep bilgiyi paylaşarak, ortak akılda Toroslar'ı yönetme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. İlçenin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde muhtarlarla ve kurumlar arası diyaloglu çalışmanın önemine değinen Tuna, Toroslar ilçesinde görev yapmaya başlayan Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ve Emniyet Müdürü Abubekir Fil ile de aynı diyaloglu çalışmalarının artarak devam edeceğine inandıklarını söyledi. Tuna, göreve geldikleri 13 yılda muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla birlikte güzel işlere imza attıklarını vurgulayan Tuna, "Sayın Kaymakamımız Ahmet Hikmet Şahin'in de ilçemize atanması bizleri memnun etmiştir. Kendisiyle kentimizde vali yardımcılığı yaptığı dönemde önemli çalışmaları hayata geçirmiştik. Birlikte olunduğu sürece kentimizde hiçbir sıkıntının olmayacağını düşünüyorum. Biz hiçbir zaman insanlarımızın siyasi kimliklerine göre hareket etmedik. Toroslarımızın eksik olan işlerine göre hizmetlerimizi ürettik .İlçemiz, 2014 yılı mahalli idareler seçimlerinin ardından 5 bin 200 hektar alandan, 108 bin hektar alana ulaştı. Coğrafyamız genişledi ama ilçemizi iyi tanıyor ve ne yapacağımızı biliyoruz. Bu yıl yaylalarımızda yoğun bir kar yağışı yaşandı. Ekibimizle sıkıntıları en kısa sürede çözmeye çalıştık . Amacımız, milletimizin daha çağdaş, yaşanabilir ve huzurlu bir Toroslar'da birlik ve beraberlik içeresinde hayat sürmesidir. Sayın Kaymakamımızın katkılarıyla bazı eksiklerimizi de gidereceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin de Toroslar'da önemli bir değişim ve gelişim atağı yaşandığını belirterek, ilçenin cazibe merkezi haline gelmesine büyük katkıları olan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya teşekkür etti. Şahin, Başkan Tuna'nın çalışma yol haritasında bulunan sağlık, eğitim ve gençlik yönündeki hizmetlerini de takdirle karşıladıklarını belirterek, Tuna'nın bu Cuma günü açılışı yapılacak olan Mersin Şehir Hastanesi'nin Toroslar'a kazandırılmasına da katkısının önemli olduğunu söyledi. Şahin, "2007-2014 yılları arasında Mersin Vali Yardımcılığı yaptım. Bu dönemde Mersin Şehir Hastanesinin arazi aşamalarında Başkanımızla birlikte çalıştık. Bugün bu kadar güzel bir eserin yapılmasına katkı sunan Başkanımız Sayın Hamit Tuna'ya teşekkür ediyorum. Bunlar güzel gelişmelerdir. Toroslar'ın, Mersin'in cazibe merkezi olacağının en güzel kanıtıdır. Yaklaşımımız, ortak akılda, birlikte düşüneceğiz, birlikte üreteceğiz, çalışacağız ve yapacağız. Halkımızın nabzını tutan siz değerli muhtarlarımızın da fikirleri bizim için önemlidir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bolat, Şahin, Tuna ve Fil'e çiçek takdim etti.

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