03.02.2017 11:24:06

Tuna; 'Çocuklarımızı sokağa değil yeşile özendirelim'

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, daha yeşil bir Toroslar oluşturma hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

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Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, daha yeşil bir Toroslar oluşturma hedefine bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü (ÇOGEM) işbirliğinde, Okan Merzeci Mahallesi'ndeki 16 bin metrekarelik hatıra ormanında çocuklar ve gençlerle birlikte fidan diken Tuna, "Amacımız, çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak, yeşile özendirmek, geleceğe iyi bir Mersin ve iyi bir dünya bırakmaktır" dedi.Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün de katkı sunduğu, ÇOGEM Müdürü Mustafa Sarı, ÇOGEM görevlileri ile 150 çocuk ve gencin de katıldığı fidan dikim etkinliğinde, ağaçlandırma çalışmasının aşamalarını tek tek gösteren Tuna, çocuklara doğa sevgisini anlatarak, onlardan fidanları koruma ve sahip çıkma sözü aldı.Tuna, "Toroslar Belediyesi olarak 10 yıl önce de 16 bin metrekarelik bu alanımızda ÇOGEM ile birlikte ağaç dikim etkinliği yaparak, bir hatıra ormanı oluşturmuştuk. O gün ekilen fidanlarımız şimdi ağaç oldu. Yine aynı yerde 150 gencimizle ağaç dikim çalışması yapıyoruz. Bu çalışma ile gençlerimize çevre bilincini aşılayarak dikilen ağacın kıymetini bilmelerini ve onu yetiştirerek sahip çıkmalarını amaçlıyoruz. Emek verilmeden bir değer elde edilmez. Bu çocuklarımızla birlikte bu ağaçlarımız da büyüyecek ve koca bir orman olacak. Hoş vakit geçirilecek piknik alanları yaratmış olacağız. Tüm Mersin halkımız da bu alanlarımızdan faydalanacak. Geleceğe iyi bir Mersin, iyi bir dünya bırakmak için ilçemizdeki yeşillendirme çalışmalarımız artarak devam edecektir. Tabi önemli olan dikmek değil yaşatmaktır. Bu alanlara sahip çıkmaları yönünde çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güveniyoruz. Etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.106 bin metrekare olarak devir aldıkları yeşil alan miktarını 13 yılda 1 milyon 200 bin metrekareye ulaştırdıklarını belirten Başkan Tuna, 56 olan park sayısını da 174'e çıkardıklarını sözlerine ekledi.Başkan Tuna, daha sonra gençler ve ÇOGEM görevlileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.