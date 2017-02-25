25.02.2017 12:20:02

TÜMSİAD'tan Konya Vergi Dairesine ziyaret

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi, Konya Vergi Dairesini ziyaret etti.

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Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Konya Şubesi, Konya Vergi Dairesini ziyaret etti.TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Berdan Aktan, başkan yardımcıları Ali Rıza Özger ve Samet Uysal ile şube genel sekreteri Hasan Hüseyin Okuyucu, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver'i makamında ziyaret etti. Berdan Aktan, kısa bir süre önce yeni yönetim kurulu olarak göreve başladıklarını hatırlatarak, ilk hayırlı olsun ziyaretine gelenlerden biri olan Musa Kazım Ünver'e iadeyi ziyarette bulunduklarını söyledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünver, Konya'da sivil toplum kuruluşları ile iyi ilişkilere sahip olduklarını kaydetti.Aktan ziyareti anısına Ünver'e tablo hediye etti.