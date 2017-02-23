23.02.2017 16:12:39

TÜMSİAD Gaziantep şubesi kararını verdi

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Gaziantep Şubesi, referandum oylaması öncesinde kararını açıkladı. Başkan Mustafa Kazım Apa, genel merkezin 'evet' oyu kullanma kararı aldığını ve Gaziantep teşkilatı olarak kendilerinin de referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını ifade etti.

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Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Gaziantep Şubesi, referandum oylaması öncesinde kararını açıkladı. Başkan Mustafa Kazım Apa, genel merkezin "evet" oyu kullanma kararı aldığını ve Gaziantep teşkilatı olarak kendilerinin de referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını ifade etti.Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gaziantep Şubesi Başkanı Mustafa Kazım Apa, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yapılan istişareler sonrası referandumda kararlarının evet olduğunu açıkladı. Yönetim kurulu ve diğer tüm üyelerin görüşlerine de başvuran Başkan Apa, 'Burada mühim olan neden 'evet' dediğimizi anlamak ve gerekçelerini sıralayabilmektir. Bizlerde tüm maddeleri inceledik ekonomik ve siyasi gelecek açısından 'evet' kararının doğru olacağına karar verdik.' diye konuştu.Duruşumuz hep net olduBaşkan Apa, referandumla ilgili "Bir siyasi partinin uzantısı veya bir siyasi partinin emriymiş" gibi bir yaklaşım sergilemediklerini belirterek "Ülkenin geleceği, ülkenin önündeki çakıl taşlarının temizlenmesi, daha kaliteli bir demokrasi ve daha kaliteli bir yaşam düzeyi bizim için çok önemlidir. TÜMSİAD Genel Merkezimiz, referandum oylamasıyla ilgili siyaseti düşünmeden, ülke menfaatini ön planda tutarak görüşünü ortaya çıkarmıştır. Yönetim olarak genel merkezimizin açıklamaları üzerine tartışarak, iyi tasarlanmış, zemine iyi oturmuş bir şekilde konuyu ele aldık. Referandum oylamasında, bütün arkadaşlarımızla birlikte evet oyu kullanma kararı aldık. Değişecek olan 26 Anayasa maddesinin bizim için dönüşüm olduğunu düşünüyoruz. Aslında yetersiz bir çalışma da olduğuna inanıyoruz. Bunun bu ülkeye dar gelen bir elbise olduğuna da, aslında daha güçlü değişikliklerin yapılması gerektiğine de inanıyoruz. Buna, daha güçlü anayasa değişiklikleri yapılmasına ışık tutsun diye 'evet' diyoruz." dedi.Neden "evet" diyoruzBaşkan Apa,neden evet oyu kararı aldıklarına da değinerek,"Darbelerin ve darbeciliğin önünün kesilmesi için, devlet yönetiminin daha şeffaf olması ve idarenin tüm işlemlerinin yargı denetimine açılması için, siyasi parti kapatmalarında milletin seçtiği vekillerin cezalandırılmasını yanlış buluyoruz, bu nedenle milletin verdiği vekaletin ancak millet tarafından alınabilmesi için, Anayasa Mahkemesinin çağdaş demokrasilerde olduğu gibi yeniden yapılandırılması için, daha bağımsız ve daha demokratik bir yargı sistemi için, kamusal ya da özel hayatta kadınlar, çocuklar, özürlüler, yaşlılar, şehitlerimizin dul ve yetimlerinin daha iyi şartlara kavuşması için, her türlü iş ve eyleminden dolayı haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın mahkemeler dışında da şikayet edebileceği bir merci olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması için, YAŞ kararlarıyla ordudan atılanların mahkemelerde haklarını arayabilmesi için, vatandaşın Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını alabilmesi için 'evet' diyoruz"Başkan Apa, referandumda tüm herkesin birbirinin kararına saygı duyması gerektiğine de değinerek,"Bu demokratik yarış toplum huzurunu olumsuz etkilememelidir. Toplumsal huzurumuzu koruyarak bu süreci atlatmalıyız. Sonuç ne olursa olsun, hepimizin sağduyulu olması gerekir' diye konuştu.