03.03.2017 10:58:45

TÜMSİAD Antalya Şubesinden anayasa değişikliği paketine destek

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Antalya Şube Başkanı Hüseyin Demirezen, 'Ekonomik istikrar ve büyük yatırımların devamı için 'evet' diyoruz' dedi.

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Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Antalya Şube Başkanı Hüseyin Demirezen, "Ekonomik istikrar ve büyük yatırımların devamı için 'evet' diyoruz" dedi.TÜMSİAD Antalya Şube Başkanı Hüseyin Demirezen, yeni anayasanın referandumla oylanacağı süreç hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke konumuna gelebilmesi için mevcut şartların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Demirezen, yeni anayasanın iş dünyasını yakından ilgilendirdiğine de dikkat çekti."İş dünyasını yakından ilgilendiriyor""Bu anayasa değişikliği toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi iş dünyasını da yakından ilgilendirmektedir" diyen Demirezen "Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi iş adamları için hayati derecede önem taşımaktadır. 'Dünya 5 ten büyüktür sloganıyla' adeta bütün mazlum milletlere özgüven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, Dünya'da en büyük 20, Avrupa'da ise ilk 8 ekonomiden biri haline gelmiştir. Ülkemiz artık yeni anayasa ve yönetim sistemi ile gelişme ve büyümesini arttırarak devam etme kararlılığındadır" ifadelerini kaydetti."Ekonomik istikrar ve büyük yatırımlar için 'evet' diyoruz"Demirezen, 'evet' deme gerekçelerini de sıraladı. Demirezen, bir sivil toplum kuruluşu olarak konuya millet penceresinden bakarak yaptıkları değerlendirmeye göre anayasa değişikliği paketinin, ülkenin istikrarlı bir siyasi ve ekonomik yapıya kavuşmasının önünü açacağına, yürütmenin işlerliğini hızlandıracağına ve artıracağına inandıklarını söyledi. Demirezen, "Yürütmeyi daha etkin ve hesap verebilir bir sisteme kavuşturacağına, devletin millet için var olduğu esası ile milletin devlet yönetiminde gerçek söz sahibi olmasını sağlayacağına, sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimin değil toplumun tamamının güvence altına alındığı bir ortam oluşturacağına ve vesayet sistemine son verileceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine, artık koalisyonlara mahkum olunmayacağına, her türlü ekonomik, sosyolojik ve kültürel müdahalelere karşı ülkeyi daha güçlü hale getireceğine, ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin elini kolunu bağlayan zincirleri kıracağına inanıyoruz. Yine bu süreçte, anayasa değişikliği paketinin geleceğimizle ilgili olduğu ve kararı milletimizin vereceği şuuruyla siyasi ayrışmalardan uzak, kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini, bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum, kuruluşlarımızın ve basın-yayın organlarımızın birlik ve beraberliğimizi tesis edecek bir dil kullanmasını, çıkarılacak yeni kanun ve tamamlayıcı düzenlemeler ile sistemin garanti altına alınacağını, yine alınacak önlemler ile devlet içerisinde şer odaklarının kadrolaşmasının engelleneceğini ümit ediyoruz. Biz bu anayasa değişikliği paketini desteklediğimizi ve halk oylamasında 'evet' oyu vereceğimizi bütün kamuoyuna ilan ediyoruz. Ekonomik istikrar için, büyük yatırımların devamı için, mazlum coğrafyalara uzatılan şefkat eli için, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için, koalisyonlara mahkum olmamak için, hantal devlet yapısından kurtulmak için, ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için, 'evet' diyoruz" açıklamasında bulundu.