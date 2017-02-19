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Tümörlü böbrek, robotik cerrahi ile kurtarıldı
19.02.2017 12:16:20

Tümörlü böbrek, robotik cerrahi ile kurtarıldı

Tek böbreğinin fonksiyonunu 2010 yılında kaybeden 60 yaşındaki Fatma Ünlü, kısa bir süre önce diğer böbreğinde de tümör olduğunu öğrendi. Fatma Ünlü, robotik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyat sonucu tekrar sağlığına kavuştu.

Tek böbreğinin fonksiyonunu 2010 yılında kaybeden 60 yaşındaki Fatma Ünlü, kısa bir süre önce diğer böbreğinde de tümör olduğunu öğrendi. Fatma Ünlü, robotik cerrahi yöntemiyle yapılan ameliyat sonucu tekrar sağlığına kavuştu.

Tek böbreğinin fonksiyonunu 2010 yılında kaybeden 60 yaşındaki Fatma Ünlü, kısa süre önce bir haberle daha yıkıldı. Tek böbrekle yaşayan Ünlü, o böbreğinde de tümör olduğunu öğrendi. Hemen tedavisine başlanan Ünlü bu süreçte çalışan tek böbreğinin alınmasının söz konusu olduğunu öğrendi. Bunun üzerine araştırma yapmaya başlayan Ünlü, yaptığı araştırmalar sonucu robotik cerrahi yöntemini denemeye karar verdi. Robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat olan Ünlü'nün böbreğindeki tümör başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Tekrar sağlığına kavuşan Ünlü, sağlığına kavuştuğu için ve diyalize girmek zorunda kalmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Diyalize girmeyeceğim, bu benim için çok önemliydi"

Yaşadığı sıkıntılı süreci anlatan Fatma Ünlü, "Halsizdim, yoruluyordum. Baş dönmesi, mide bulantısı oluyordu. Doktora başvurduğumuzda çalışan tek böbreğimde tümör olduğunu öğrendim. Birçok büyük hastaneye ve özel doktorlara gittik. Gittiğimiz 5-6 hoca böbreğin tamamen alınması gerektiğini söyledi. Ben yıkıldım, bayılma hissettim. Üzüntüden bir haftada 7-8 kilo verdim. İnternetten araştırıp, Doç.Dr. Murat Binbay'a ulaştık. Bize umut verici şeyler söyledi. Robotik cerrahi ile böbrekteki tümörü çıkaracağını söyleyince dünyalar bizim oldu. Böbrek korunarak sadece tümörlü kısmı alındı, hocamızın sayesinde çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Diyalize girmeyeceğim. Bu benim için çok önemliydi. Şu anda çok iyiyim. Allah'a çok şükür, namazımı kılıyorum, yiyorum sorun yok. Allah bin kere razı olsun hocamdan, yatıyorum kalkıyorum dua ediyorum" şeklinde konuştu.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Klinik Sorumlusu, Doç. Dr. Murat Binbay ise, Fatma Ünlü'nün kendilerine başvurduğunda, tek böbreğinde de kanser yakalandığını kaydetti. Doç. Dr. Binbay, "Hasta birçok meslektaşımın görüşünü alarak bana gelmişti. Böbreğin alınması gerektiği kendilerine iletilmiş. Fakat böbreği alındığı zaman hasta direkt olarak diyalizle karşı karşıya kalacaktı" dedi.

Hastanın sorunu tümörün boyutu ile alakalı değil

Binbay, hastanın sorununun tümörün boyutu ile alakalı olmadığını vurgulayarak, "Sorun böbrekteki kanserin yeri ile alakalıydı. Yaklaşık 4 santimetrelik kanserli dokusu tamamen böbreğinin içindeydi. O kitleyi çıkarmak için tüm böbreği yarmamız gerekiyordu ve çıkarılması teknik olarak çok zordu. Dahası böbrek ameliyatlarında, böbreğe ulaşmak için insanın vücudunda çok büyük bir kesiler yapılıyor, bu kesilerden sonra insanlar eski hayatlarına uzun süre dönemiyorlar, ameliyat sonrası çok ciddi ağrılar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Hastanın karnında kesiler olmadığı için ameliyattan iki üç gün sonra normal yaşamına geri döndü"

Doç. Dr. Binbay, Fatma Ünlü'nün ameliyatını robotik cerrahi ile yaptıklarını kaydederek, "Robotik cerrahinin avantajı ameliyat alanında her noktayı çok çok iyi görüyorsunuz, kanama olmuyor bu da çok önemli bir faktör. Ayrıca robotun kolları insan elinin giremeyeceği noktalara girip, yapamayacağı manevraları yapabiliyor. Hastanın karnında kesiler olmadığı için hasta ameliyattan iki üç gün sonra normal yaşamına geri döndü. Günümüzde gelinen nokta, böbrekteki tümör 7 santimin altındaysa ve böbrek kurtarılabiliyorsa, yaklaşım mümkün mertebe böbreğin kurtarılmasının yönünde. Tabii burada ameliyatı yapan doktorun bu ameliyatlardaki tecrübesi çok önemli. Fatma Hanım'ın şanssızlığı tek böbrekli olmasıydı, eğer o böbreği alınsaydı, diyalize girecekti. Bizim yaptığımız ameliyat, onu diyalizden kurtardı" ifadelerini kullandı.
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