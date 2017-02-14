14.02.2017 09:45:21

Tümer'den AOSB yönetimine ziyaret

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, yaklaşık 35 bin kişinin istihdam edildiği organize sanayi bölgesinde yeni yatırımlarla bu sayının 3 bin 500 ilave ile 38 bin 500'e yükselmesini beklediklerini söyledi.

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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, yaklaşık 35 bin kişinin istihdam edildiği organize sanayi bölgesinde yeni yatırımlarla bu sayının 3 bin 500 ilave ile 38 bin 500'e yükselmesini beklediklerini söyledi.CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret etti. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyeleri Hikmet Aslan, Yusuf Kara, Selahattin Onatça, denetim kurulu üyeleri Hilal Aksöz ve Mustafa Fidan ile Bölge Müdürü Mustafa Keskin'in hazır bulunduğu ziyarette Milletvekili Tümer, AOSB'nin, üretim ve istihdam kapasitesiyle hem Adana hem de Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir sanayi bölgesi olduğunu kaydetti. Ekonomik kalkınmada OSB'lerin önemine dikkat çeken Tümer, yatırımların artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.Tümer, çalışmalarını yakından takip ettiğini belirttiği AOSB yönetimine ve bölgedeki firmaların yöneticilerine kent ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'e, AOSB'nin faaliyetleri, yatırımlar ve kentin mevcut sanayi yapısı ile potansiyeli hakkında bilgiler verdi.Karma yapıya sahip AOSB bünyesinde şu an itibarı ile farklı sektörlerde toplam 407 işletmenin faaliyet gösterdiğini ifade eden Sütcü, bu sayının artması için büyük gayret gösterdiklerini belirtti. Yeni yatırımlarla her geçen gün büyüyen AOSB'de yaklaşık 35 bin kişinin istihdam edildiğini aktaran Sütcü, "2017 yılı içerisinde hayata geçirilecek yeni yatırımlar neticesinde bu sayının 3 bin 500 ilave ile 38 bin 500'e yükselmesini bekliyoruz" dedi.