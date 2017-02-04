04.02.2017 14:23:52

Tüm Bel-Sen Gaziantep 6.Olağan kongresi yapılıyor

Tüm Bel-Sen Gaziantep Şubesi'nin 6. Olağan Emek, Demokrasi, Birlik ve Dayanışma temalı kongresi başladı.

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Tüm Bel-Sen Gaziantep Şubesi'nin 6. Olağan Emek, Demokrasi, Birlik ve Dayanışma temalı kongresi başladı.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç toplantı salonunda gerçekleştirilen Tüm Bel-Sen Gaziantep Şube Başkanlık seçimi kongreye 49 delege katıldı. Kongrede 7 yönetim,3 disiplin,3 denetim ve 5 kişi oluşan üst kurul delegesi belirleneceği kongrede mevcut başkan Tüm Bel-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Hançerkıran ile Necdet Dinç, Şaban Kaçar, Niyazi Çevik ve listesi aday oldu. Mevcut Başkan Hançerkıran, "Önümüzde ki 3 yıl süreç içerisinde yeni bir yönetim olacak. Bu yönetim ile ülkenin koşulları göz önünde bulundurursak emek ve demokrasi de mücadele verecek. Üyelerin özgürlük haklarını savunacaklardır. Seçimde 49 delege oy kullanacak.7 yönetim,3 disiplin,3 denetim ve 5 kişi oluşan üst kurul delegesi belirlenecek. Muhtemelen yönetim,denetim ve disiplin ortak listeyle giriliyor. Diğer üst kurula ise farklı listeler oluşturacaktır. Ben kongremizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Diğer adaylar da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, seçimlere geçildi.Akşam saat 16:00'da oy sayım işlemine başlanacağı kongrede oylama işlemi devam ediyor.