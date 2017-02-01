01.02.2017 17:47:19

Tüketiciler Derneği'nden GSM firmalarına tepki

Bandırma Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Mehmet Tanrıkut, son zamanlarda ilâmsız icra davalarında büyük artış olduğunu belirtti.

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Bandırma Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Mehmet Tanrıkut, son zamanlarda ilâmsız icra davalarında büyük artış olduğunu belirtti.Mehmet Tanrıkut, yaptığı açıklamada, "Bilhassa avukatlar ve hukuk büroları Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 18.03.2015 tarih ve 2015-8738 nolu kararını yok sayarak, illerde 3610 TL, ilçelerde 2400 TL altında olan ihtilaflarda hakem heyetlerine başvurmaları gerekirken, doğrudan vatandaş aleyhine ilâmsız icra takiplerine başlıyor. Yargıtay bu kararı ile sözü edilen limitlere kadar olan uyuşmazlıklarda hakem heyetine gidilmesini mecbur kılmaktadır" dedi.Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Mehmet Tanrıkut, "Özellikle GSM şirketleri, bu tür icra davalarıyla avukatlık, başvuru harcı, dosya masrafı, tebligat giderleri gibi kalemler adı altında haksız kazançlar sağlamaktadır. Yine aynı yasaya göre icra takip işlemi yapılmadan önce borcun ödenmesi için ön ihtarlarla vatandaşların bilgilendirilmesi gerekmektedir. Tüketiciler bu tür uygulamalarla karşılaştıkları takdirde icra takibinin başlamasından itibaren 7 gün içinde derneğimize müracaat etsin. Böylece icra takibi durdurularak konu hakem heyetine taşınacak" şeklinde konuştu.