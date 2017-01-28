29.01.2017 12:33:22

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin: 'Elektrik dağıtım firmaları haksız rekabet yapıyor'

Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım firmalarının haksız rekabete neden olduklarını belirterek, Enerji Piyasaları Denetleme Kurulunda (EPDK) tüketici temsilcisi olması gerektiğini söyledi.

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Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım firmalarının haksız rekabete neden olduklarını belirterek, Enerji Piyasaları Denetleme Kurulunda (EPDK) tüketici temsilcisi olması gerektiğini söyledi.Elektrik dağıtım firmalarının tüketicilerin haberi olmadan onlar adına işlem yapıp elektrik sattıklarını söyleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım firmalarının tüketiciyi elektrik kesme ve arızayı karşılamama hususlarında tehdit ettiğini savundu. Şahin, "Elektrik dağıtım firmaları Türkiye'yi 21 bölgeye ayırmıştır ve dağıtım firmalarının dışında çok sayıda elektrik satan firma bulunmaktadır. Ancak 21 bölgedeki bu dağıtım firmaları serbest piyasa mantığını kendi lehlerine kullanarak tüketicilerin çoğunun haberi olmadan onları kendi sistemlerine almaktadırlar. Ayrıca arıza meydana geldiğinde de arıza kartını alarak, arızadan yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu iddia etmektedirler. Tüketicilerin bilmesi gereken, arızadan ve sayaç okumadan dağıtım firmalarının sorumlu olduğudur. Eğer bunu üstlenmiyorlarsa ve üstelik habersiz biçimde başka bir elektrik tedarik şirketine geçirilmez isek, savcılığa suç duyurusunda bulunmalıyız. İznimiz olmadan işlem yapılması Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur" diye konuştu."Tüketiciye cayma bedeli yansıtılamaz"80 TL ve üzerinde elektrik kullanan bir tüketicinin istediği tedarikçiden elektrik alma hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Şahin, tedarikçi firmaların firma değiştirmek isteyen müşterileri cayma bedeli almakla tehdit ettiğini ifade etti. 6502 sayılı Tüketici Kanunu'na göre sözleşmeden cayan tüketiciye herhangi bir ücret yansıtılamayacağını vurgulayan Mahmut Şahin, bu gibi sorunların önüne geçilmesi için EPDK'nın içerisinde bir tüketici örgütü temsilcisi bulunması gerektiğini belirtti."EPDK'da tüketici temsilcisi olmalı"Şahin, "Düzenlemeler yapılırken tüketici gözüyle bakılmıyor. Elektrik dağıtım firmaları veya doğalgaz dağıtım firmaları gözüyle bakılıyor. Bu sıkıntılar da zaten çoğu kez EPDK'ye ulaşmıyor. Türkiye'nin birçok yerinden insanlar bize ulaşıp elektrikle ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor. Tüketici bu kıskaçtan kurtarılmalı. Tüketici gözünün EPDK'ye girmesi konusunda tüketici temsilcisi alınmalıdır" ifadelerini kullandı.