20.07.2017 10:18:23

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 71,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı; Haziran ayında 70 olan endeks değeri temmuz ayında 71,3 oldu.



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarak Temmuz ayında 91,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.



Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 97,3 iken, Temmuz ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.



İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artarak Temmuz ayında 74,4 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.



Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,8 oranında arttı. Haziran ayında 22,1 olan endeks, Temmuz ayında 23,3 değerine yükseldi. Bu artış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını göstermektedir.