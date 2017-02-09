09.02.2017 11:21:07

TÜİK Nevşehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık 2016 yılı itibarıyla Nevşehir'de 110 bin 403 aracın trafiğe kayıtlı olduğunu açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık 2016 yılı itibarıyla Nevşehir'de 110 bin 403 aracın trafiğe kayıtlı olduğunu açıkladı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık 2016 yılı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 21 milyon 90 bin 424 olduğu açıklanırken Nevşehir'de ise 110 bin 403 aracın trafiğe kayıtlı olduğunu açıkladı. TR71 bölgesinde bulunan diğer iller olan Kırıkkale'de 67 bin 334, Aksaray'da 113 bin 217, Niğde'de 97 bin 256, Kırşehir'de ise 63 bin 350 aracın trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.