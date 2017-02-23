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'Tuhaf Bir Pazar Günü' Maltepe'de sahnelendi
23.02.2017 10:05:33

'Tuhaf Bir Pazar Günü' Maltepe'de sahnelendi

Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren 'Tuhaf Bir Pazar Günü' isimli oyun, Maltepe'de sahnelendi. Ekranların sevilen oyuncularından Kayra Şenocak'ın yazdığı oyun, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren "Tuhaf Bir Pazar Günü" isimli oyun, Maltepe'de sahnelendi. Ekranların sevilen oyuncularından Kayra Şenocak'ın yazdığı oyun, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Maltepe Belediyesi'nin şubat ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyuna, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunda yaşadığı tekdüze hayattan sıkılmış bir reklam yazarının, kapısının pazar günü sabaha karşı saat üçte çalınmasının ardından yaşadıkları sahneye taşındı. Reklam yazarının kapıyı açtığında eli silahlı bir kadınla karşılaşmasıyla birlikte yaşanan yanlış anlaşılmalarla dolu komik olaylar, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. İrfan Kangı'nın yönettiği oyunda Ceyhun Fersoy, Özgür Özgülgün, Bengi İdil Uras, Arzu Oruç ve Sibel Tomaç rol aldı. Oyuncular, sahne performanslarıyla izleyicilerin alkışlarını topladı.
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