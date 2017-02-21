22.02.2017 08:28:18

TÜGVA heyetinden ADÜ Rektörü Bircan'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Heyeti, 17 Şubat 2017 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Heyeti, 17 Şubat 2017 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti.TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Murat Gün, TÜGVA Aydın YÖK Temsilcisi Ömer Sabri Karagöz, TÜGVA Aydın Üniversite temsilcileri Emin Öztürk ve Sema Aksun'un hazır bulunduğu ziyarette, TÜGVA heyeti, çalışmaları ve Vakfın Üniversite teşkilatlanması hakkında Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'a bilgiler verdi.TÜGVA Aydın İl Temsilcisi Murat Gün, "Faaliyetlerimiz için Rektörümüzden destek sözü aldık. Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan'a misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.TÜGVA heyetinin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, TÜGVA heyetine çalışmalarında başarılar diledi.