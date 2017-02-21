21.02.2017 13:57:28

TÜGVA'da eğitimler devam ediyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gençlere, yaşlılara ve engelli vatandaşlara verilen eğitimler devam ediyor.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gençlere, yaşlılara ve engelli vatandaşlara verilen eğitimler devam ediyor.TÜGVA Eskişehir İl Eğitim Koordinatörü Sadi Küçükoğlu, eğitimler hakkında bilgiler verdi. Bir çok insanın gençlerle birlikte toplumun diğer kesimlerine de sunulduğunu aktaran Küçükoğlu, "Eğitim faaliyetleri ile şehrimizde binlerce kişiye ulaştık, faaliyetlerimiz genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm kesimlere hitap ediyor ve eğitimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Eğitim programlarının seçiminde tüm kesimlerin ihtiyaç ve taleplerine doğrultusunda hareket etmekteyiz. Vakfımızdan eğitim alan bireylerden olumlu geri bildirimler almaktayız. Bugün 'İşitme Engelliler Temel Değerler Eğitmenliği' programının üçüncü etabını başlatmış bulunmaktayız. Daha önce bu alanda 40 eğitmeni hazırladık. Şimdi ise 20 eğitmen daha eğitimlerine başlamış bulunmaktadır. Yine daha önce bir programla görme engelliler eğitmeni olarak 35 eğitmen bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Engelli vatandaşlarımız ile el ele hareket etmekteyiz, onları görmezden gelemeyiz, onlarda bizler kadar rahat hareket etme derdini anlatma ve daha güzel bir hayat yaşama hakkına sahip. Bizde bu konuda bir nebze olsun faydalı olma gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız yanı sıra; çocuk gelişimi, fotoğrafçılık, helal mutfak aşçısı eğitimleri, tekvando, tiyatro ve bir çok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Haftalık kitap okuma programları, mazlum coğrafya söyleşileri gibi bir çok faaliyet vakıf bünyesinde devam etmektedir. Bu faaliyetlerimiz her geçen gün büyümektedir. Eskişehir gençliğini bu imkanlardan faydalanmaları için TÜGVA Eğitim Merkezlerine bekliyoruz" dedi.