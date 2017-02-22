22.02.2017 11:39:59

TÜGVA Başkanı Som'dan Rektör Nas'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Başkanı Fırat Som, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'ı ziyaret etti.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şırnak İl Başkanı Fırat Som, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'ı ziyaret etti.Vakfın çalışmalarından ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler veren TÜGVA Şırnak İl Başkanı Fırat Som, vakfın topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik için çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Som, Türkiye Gençlik Vakıf'ın Şırnak üniversitesinde ki çalışmalarından ve yapmayı planladıkları projeler hakkında Rektör Nas'a bilgi verdi.Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, TÜGVA Şırnak İl Başkanlığına seçilen Fırat Som'a yeni görevinde başarılar dileyerek, en büyük sermayenin gençler olduğunu ve iyi yetişmiş gençliğin önemli olduğunu söyledi. TÜGVA'nın bir gençlik vakfı olmasının önemine dikkat çeken Nas, "Gençlik adına daha güzel yarınlar bırakmaya, gençliğimizi iyi ve donanımlı bir şekilde yetiştirirsek hem ülkemiz hem de Şırnak için son derece yarar sağlayacaktır. Bu nedenle çocuklarımıza ve gençlerimize yapılan yatırımlar çok önemli. Üniversitenin, STK'larla yakın diyalog içerisinde hareket etmesini çok önemsiyoruz. Ziyaretlerinden dolayı TÜGVA Şırnak İl Başkanı Fırat Som'a teşekkür ederiz" dedi.