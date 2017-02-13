13.02.2017 09:19:23

Tuğrul Türkeş: Ele güvenen yarı yolda kalır

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili, 'Oturup boş sohbette, 'Oradan şu kadar oy gelse, buradan da şu gelse...' Buna güvenirseniz yarı yolda kalırsınız' diye konuştu.

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığının Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde yapılan Danışma Meclisi şubat ayı toplantısında konuşan Türkeş, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin "Ele güvenen yarı yolda kalır. Her zaman olduğu gibi AK Parti teşkilatları kendi sorumluluğunu alacak, kendi üstlendiği meseleyi bilecek, iyi anlayacak, vatandaşa da iyi anlatacak. Neticeyi de Allah'ın izniyle alacağız. Önce Allah'a sonra da kendimize güveneceğiz. Yani başkasına güvenmek yok" değerlendirmesinde bulundu.

Türkeş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin Ekmeleddin İhsanoğlu'nu ortak aday olarak çıkardığını ve İhsanoğlu'nun iki partinin oylarının toplamından daha düşük oy aldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Kendimize güveneceğiz, kendimiz çalışacağız. Kendi bileğimizin hakkıyla bunun neticesini Allah'ın izniyle alacağız ve bu işi böyle tamamlayacağız. Bunu çok iyi görmemiz ve anlamamız lazım. Oturup boş sohbette, 'oradan şu kadar oy gelse, buradan da şu gelse' buna güvenirseniz yarı yolda kalırsınız. Tarlayı kendiniz sürerseniz mahsulü alırsınız. Komşudan yardım bekleyen aç kalır, bunu bilin."

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