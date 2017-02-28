28.02.2017 16:15:37

Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'ndan Bursaspor'a ziyaret

Jandarma Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki heyet, Özlüce Tesisleri'nde Bursaspor yönetim kuruluna geçmiş olsun ziyaretlerini iletti.

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Jandarma Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve beraberindeki heyet, Özlüce Tesisleri'nde Bursaspor yönetim kuruluna geçmiş olsun ziyaretlerini iletti.Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yöneticiler Ali Ademoğlu, Fatih Pulat, Mustafa Bakır, Fatih Korkmaz ve Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Ali Ay, geçmiş olsun dileklerini ileten Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve ekibine teşekkür etti. Bursa Jandarma Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise Bursaspor'un tüm organlarıyla, tam anlamıyla marka olduğunu belirterek, "Öncelikle arkadaşlarımızla beraber hem Bursa'da yaşayan hem de Bursaspor'u seven taraftar olarak, Emniyet asayişten sorumlu birim ekibi olarak sizlere ziyarete geldik. Üzüntülerimizi ifade etmek istiyoruz. Yöneticisi, futbolcusu, taraftarıyla bir bütün camiadır Bursaspor. 20 senedir Bursaspor'u takip ediyorum. Özellikle taraftarı ve futboluyla Bursaspor tam bir marka. İl Jandarma olarak çalışmalarımızı yaptık. Gönül isterdi ki böyle olaylar olmasın. Sizlere görevlerinizde başarılar diliyoruz" dedi.