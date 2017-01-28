28.01.2017 11:01:53

Tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesine av için giden 18 yaşındaki genç, tüfeğin yanlışlıkla ateşlenmesi sonucunda hayatını kaybetti.

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Sakarya'nın Kocaali ilçesine av için giden 18 yaşındaki genç, tüfeğin yanlışlıkla ateşlenmesi sonucunda hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki İlker İngenç, Kocaali ilçesi Maden deresi civarında bulunan babasının balıkhanesine arkadaşıyla av için gitti. Ava gittiği sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu İlker İngenç vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen İngenç'in arkadaşını gözaltına alırken, İlker İngenç'in cansız bedeninin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.