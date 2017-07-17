17.07.2017 15:33:54

Tudor yerine 3 aday!

Galatasaray'da olası bir kötü sonuçta takımın başına geçmesi planlanan isimler belli oldu. Listede Lucescu, Schaaf ve Tuchel var.

Futbolcularla kimyası tutmayan, yönetime yıldızları yollatan Tudor'un kendisi de yolcu listesine yazıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesi ilk maçında Ostersunds gibi sıradan bir takıma 2-0 kaybeden G.Saray'da Hırvat Hoca için çanlar çalıyor. Perşembe gün oynanacak rövanşta G.Saray elenirse Tudor'un görevine son verilecek. Başkan Dursun Özbek, 72 yaşındaki Lucescu ile bir görüşme yaptı. Favori Rumen hoca...

GİDİŞ TAZMİNATI 1 MİLYON EURO

Igor Tudor'un gönderilme tazminatı ise 1 milyon euro. Bu para ödendiği anda yollar ayrılacak. Sarı-Kırmızılı yönetimin elindeki diğer iki alternatif ise Almanya'dan. Lucescu'nun teklifi kabul etmeme olasılığı nedeniyle Thomas Tuchel ve Thomas Schaaf'la da bir görüşme gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu iki önemli hoca da şu anda kulüp çalıştırmıyor. Her ikisinden de yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

FAVORİ ADAY THOMAS TUCHEL

43 yaşındaki Tuchel, son olarak Dortmund'da görev yapmıştı. Genelde çalıştırdığı takımlarda 4-1-4-1 sistemini uyguluyor. 56 yaşındaki Schaaf ise 4-4-2 anlayışım benimsemiş bir hoca. Schaaf Hannover'den ayrıldıktan sonra kimseyle görüşmemişti. Bu iki isim arasında favori konumda bulunan isim Tuchel... Başarılı teknik adamla G.Saray geçtiğimiz yıllarda da ilgilenmiş ama sonuç alamamıştı.

RUMEN BASINI 2 YILLIK ANLAŞMA TAMAM DEDİ

Önemli bir iddia da Lucescu'nun ülkesi Romanya'dan geldi. Gazeta Sporturilor, Galatasaray yönetiminin Lucescu ile el sıkıştığını, Östersunds maçında tur atlanmaması halinde, Tudor'un derhal gönderileceğini ve 71 yaşındaki Rumen teknik adamın İstanbul'a döneceğini yazdı.

Lucescu'nun Galatasaray'la 2 yıllık sözleşme imzalayacağını duyuran gazete, sözleşmeyle ilgili diğer detayların ise İstanbul'da yapılacak görüşmede belirleneceğini yazdı.