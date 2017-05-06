06.05.2017 23:22:32

Tudor istifa mı etti ?

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Teknik Direktör Igor Tudor'un istifa ettiği haberlerini yalanlayarak, 'Hakem yönetiminin bunu etkilediğine in

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Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Teknik Direktör Igor Tudor'un istifa ettiği haberlerini yalanlayarak, "Hakem yönetiminin bunu etkilediğine inanıyoruz. İçeride de hataları olanlar var. Onlar da bunun bedelini ödeyecek" dedi. Ergün, Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına inmesiyle ilgili ise, "Aile içindeki meseleleri konuştuk" açıklamasında bulundu.Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına inmesiyle ilgili, "Bu sonuçta ailemizin içinde olan bir konuşma. Bu konuşmanın sebeplerine de bakmamız lazım. Burada verilen ve verilmeyen kartları, penaltıyı da bakmak lazım. Geçen hafta 5-0 kazanıyoruz maçın içinde bir kırmızı kart ve penaltı konuşulmuyor. Buraya geliyoruz, nasıl verildiği anlaşılamayacak bir sarı kart var. Maçta en az 5 defa aynı pozisyon oluyor hiçbir sorun yok. İkinci golden önce verilmeyen bir penaltı var. Dönüyoruz ve golü yiyoruz, maç orada kopuyor. Hangisinden bahsedelim, Kardemir Karabükspor maçından mı, Çaykur Rizespor'dan mı, Trabzonspor'dan mı Beşiktaş'tan mı, Medipol Başakşehir'deki dirsekten mi bahsedeyim. Bunların sonucunda asıl tartışılması gereken şeyler tartışılmıyor. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, çok iyi bir insan ama bu kadar düşük seviyede bir hakem buraya atanır mı? Geçen haftanın hakemine bu hafta maç verilmedi. Bu nedir? Kimsenin Galatasaray'ın kaderiyle oynamaya hakkı yok. İçeride yapılan hataların cezasını veririz ama dışarıdan böyle müdahaleleri hak etmiyoruz. Önemli olan nokta bu" şeklinde konuştu."İÇERİDE HATALARI OLANLAR DA BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK"Teknik Direktör Igor Tudor'un istifa ettiği, başkanın engellediği yönünde çıkan haberlere açıklık getiren Ergün, "Hayır, istifa yok. İçeride konuşmalar oldu. Bunun devamı da olacak. Şu anda söylenecek bir şey yok. Sonuç üzücü. Dışarıdan da müdahaleler olduğuna inanıyoruz. Hakem yönetiminin bunu etkilediğine inanıyoruz. İçeride de hataları olanlar var. Onlar da bunun bedelini ödeyecek" diye konuştu.Cenk Ergün, Portekizli futbolcu Bruma'nın oyundan çıkmasıyla ilgili ise, "Bruma, hocasına davranmaması gerektiği şekilde davrandı. O da oyundan çıkartarak devam etti" değerlendirmesinde bulundu."AİLE İÇİNDEKİ MESELELERİ KONUŞTUK"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in karşılaşmadan sonra soyunma odasına inmesiyle ilgili Ergün, "Galatasaray Kulübü'nün başkanı, böyle bir sonuçtan sonra soyunma odasına inip gerekenleri söyleyecektir. Gereken bilgileri de alacaktır. Bu devam edecek. Bunun birkaç günü daha var. Aile içindeki meseleleri konuştuk. Olması gerekenler olacak" açıklamasını yaptı."BİR SONRAKİ MAÇIN ANTRENMANINA TUDOR İLE BAŞLAYACAĞIZ"'Tudor ile sezon sonuna kadar devam edecek misiniz?' soruna Ergün, şöyle cevap verdi:"Tudor bizim teknik direktörümüzdür istifası söz konusu değildir. Yönetimin kendisiyle devam etmeme gibi bir kararı söz konusu değildir. Dolayısıyla bir sonraki maçın antrenmanına Tudor ile başlayacağız. Bizim kazanmamız lazım. Biz önce üzerimize düşeni yapmalıyız. Artık geldiğimiz noktada her şey görünüyor. Maalesef başarısız bir tablo var. Bunda payı olanlar da faturanın kendilerine kesilmiş olan bölümünü ödeyecekler."(Oğuzhan Ort / İHA)