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Tudor'dan taraftara derbi çağrısı
26.02.2017 19:23:19

Tudor'dan taraftara derbi çağrısı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlara çağrıda bulanarak, 'Derbide birlikte olalım' dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlara çağrıda bulanarak, "Derbide birlikte olalım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın TT Arena'da oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen röportajda Tudor'un açıklamaları şu şekilde:

"SAHAYA ÇIKTIĞIMDA ÇOK ÖZEL HİSSEDECEĞİM"

"Pazartesi günkü derbi için tabii ki çok heyecanlıyım... Eminim ki sahaya çıktığımda çok özel hissedeceğim. Benim için büyük bir an. Fakat ben takım kadar önemli değilim. Büyük bir maça çıkacağız. Nasıl kazanacağımıza ve takımın galip gelmesi için neler yapması gerektiğine odaklanmış durumdayım. Derbi atmosferleri hakkında güzel hikayeler dinlendim. Oynadığımda dönemde ben de bunlar tatmıştım. Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum."

"BENİM ÇALIŞTIRDIĞIM TAKIMLAR SAHAYA HER ŞEYİNİ VERİR"

"Çok iyi bir hafızaya sahip değilim fakat Ali Sami Yen'deki atmosferi iyi hatırlıyorum. Çünkü maçtan sonra takımda bunun hakkında konuşmuştuk. Neredeyse 20 yıl geçti fakat saha içinde birbirimizle iletişim kuramadığımızı hatırlıyorum. Maçtan önce tribünleri görmek için sahaya çıktığımızda ıslıklar inanılmadı... Şimdi bu atmosferin benim tarafımda olmasından dolayı çok mutluyum. Benim çalıştırdığım takımlar sahaya her şeyini verir. Bundan eminim. Futbolu bilen ve sevenler için bu ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu şekilde elinizden geleni yaparken kaliteyle ki takımımızda buna çokça sahibiz, iyi sonuçlar almak kolaylaşıyor. Takım olarak oynadığımızı, birlikte savunacağımızı, savaşacağımızı ve koşacağımızı herkesin görmesini istiyorum. Buna kaliteyi de ekleyince Galatasaray'ın kazanmasını sağlayacağız. Bu benim amacım..."

"ANTRENMANLARDA GÖRDÜĞÜM KADARIYLA OYUNCULARIM DA HAZIR"

"Rizespor maçındaki koşu mesafeleri zihinsel savaşın sonucu... Oyunculara her şeyin kafada başladığını anlattım. Kafanızda bunu arttırabileceklerini ifade ettim. Bittiğinizi düşündüğünüzde bile yüzde 15-20'lik bir ekstra gücünüz olur. Futbolcular da Rizespor karşısında her şeylerini sahaya verdiler. İnsanlar da bunu gördü. Benim oyun felsefem; antrenmanda neyi yapabiliyorsanız bunu sahada da göstermek. Bu nedenle antrenmanlarda sıkı çalışmalıyız. Sezon ortasında gelip farklı kurallar, metotlar koymak kolay değil fakat yapılması gerekiyor. Gün be gün oyuncuların hazır olduğunu görüyorum. Bu sistemi kabul ettiler. Bu nedenle mutluyum. Daha çok çalışmamız gereken alanlar var fakat ben buna hazırım. Antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla oyuncularım da hazır..."

"REGÜLASYONLAR OLMADAN BİR ŞEY BAŞARAMAZSINIZ"

"İnsanların beni general gibi gördüğünden emin değilim. Bu yüzden 'belki' demiştim. 8-9 sene Juventus'un bir parçasıydım. İyi organizasyon konusunda, Juventus'un her parçasında görev alanların işlerini nasıl yaptığı örnek alınacak bir kulüp. Bunlara alışkınım. Eğer bazı şeylerin olması gerektiği gibi olmadığını fark edersem değiştirmek isterim. İnsanların işini yapmamasını kabul etmem. Kulüp işini yapmalı, teknik direktör olarak ben işimi yapmalıyım, oyuncular da kendi işini yapmalı. Normal olarak herkesin kendi görevlerini yerine getirmesini bekliyorsunuz. Başarıya giden tek yol bu. Regülasyonlar olmadan bir şey başaramazsınız. İyi sonuçlar almak için yapmanız gereken en temel şey de bu."

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK HİÇBİR ZAMAN TATMİN OLMAM"

"Bu 6-7 günlük antrenman fırsatından memnunum. Oyuncuların katılımını gördüm; iyi atmosferi gördüm. Şimdi bunu Pazartesi günü sahada görmeliyiz. Tabii ki yeterli zamanımız yoktu. Teknik direktör olarak hiçbir zaman tatmin olmam. 3-4 ay geçse bile sürekli olarak yapılacak yeni bir şeyler ortaya çıkar. Sürekli olarak daha iyiye gitmeniz gerekiyor. Eğer tatmin olursanız gelişemezsiniz. Mükemmel bir makinede bile yapacak bir şeyler bulunur. İyi bir hafta geçirdik diyebiliriz. Pazartesi göreceğiz. Gün be gün, hafta üstüne hafta çalışmaya devam edeceğiz."

"EMİNİM Kİ, PAZARTESİ BAZI ŞEYLERİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖRECEĞİZ"

"Beşiktaş'ı Karabük ile yenmiştim fakat Rize'ye de kaybetmiştim... Her maç birbirinden farklıdır. Aynı karşılaşmayı tekrarlayamazsınız. Karabükspor ve Galatasaray'a karşı rakiplerin motivasyonları farklı. Bu nedenle karşılaştıramazsınız. Aynı taktik ve fikirlerle sahaya çıkamazsınız. Fakat futbola bakışımı çalıştığım tüm takımlara aktarmaya çalıştım. Bunun gerçekleşmesi için zamana ihtiyacımız var. Emin ki, pazartesi bazı şeylerin değiştiğini göreceğiz. Bütün hafta çok çalıştık."

"SÖZLER TOP OLUP UÇUP GİDİYOR, GERÇEKLER DAHA ÖNEMLİ"

"Teknik direktör her zaman oyuncularıyla konuşmalı. Özellikle anın önemi düşünülürse... Antrenmandan önce her gün konuşmalısınız; toplantılarda konuşmalısınız. Konuşma yaptığınızda oyuncuların bir anda uçmaya başlayacağına inanan bir insan değilim. Tabii ki katkısı olacaktır fakat antrenmanlar daha önemli. Çalışırken enerjinizi ve futbol idealleriniz takıma aktarabilirsiniz. Tüm hafta bunu kabullenip çalışan takım için Pazartesi günü yapmaları gerekenler normal hale gelecektir. Eğer antrenmanlarda savaşırlarsa, agresif olurlarsa, sahada kompakt dururlarsa maç günü çok da konuşmanıza gerek kalmaz. Maç önü toplantılarım 5 dakika sürer. 10-15 dakikalık konuşmalara inanmıyorum. Oyuncular konsantrasyonlarını kaybediyorlar. Sözler toz olup uçup gidiyor, gerçekler daha önemli."

"ÖNEMLİ OLAN KENDİNİZ OLMAK"

"En üst seviyedeki teknik direktörler için oynamış olduğum için şanslıyım. Lippi, Ancelotti, Capello... Her birini izleyip bir şeyler öğrenebilirdiniz. Her birinden kendime bir şeyler kattım. Fakat onlardan biri olamazsınız. Kendiniz olmalısınız. Futbol sürekli değişim içinde. 20 yıl içinde benim oynadığım dönemden bu yana pek çok şey değişti. Diğer iyi antrenörlerin neler yaptığını gözlemlemelisiniz. Günün sonunda önemli olan sizin fikirleriniz. Nasıl bir futbol oynatmak istediğinize dair kesin bir düşünceniz olmalı. Bunu aktaracak da kaliteye sahip olmalısınız. Güzel bir atmosfer yaratıp iyi bir enerjiyle çalışan bir takım yaratmalısınız. Kilit nokta bu. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Bunun için de buradayız."

"HEP BERABER OLALIM"

"Pazartesi günkü derbi için taraftara mesajım bizimle beraber olmaları. Oyuncularım her şeylerini sahaya yansıtacaklar. Bu kısa dönemde bunu gördüm. Yapmak istiyorlar. Pazartesi günü hep birlikte olalım."
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