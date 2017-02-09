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Tudor: 'Beşiktaş, Avrupa üstü bir takım'
09.02.2017 21:57:33

Tudor: 'Beşiktaş, Avrupa üstü bir takım'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, yarın akşam kendi sahalarında konuk edecekleri Beşiktaş maçının her iki taraf için zor olacağını söyleyerek, 'Türkiye ligi için değil, Avrupa ligi için üst düzey bir takım ve yarın sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum' dedi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, yarın akşam kendi sahalarında konuk edecekleri Beşiktaş maçının her iki taraf için zor olacağını söyleyerek, "Türkiye ligi için değil, Avrupa ligi için üst düzey bir takım ve yarın sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum" dedi.

Ligin 20. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor, son hazırlıklarını tamamladı. Karabük Üniversitesi Ay-Yıldızlı Stadı'nda yaklaşık 1 saat süren idmanda düz koşu ve ısınma sonrası taktiksel çalışma yaptıktan sonra kendi tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. İdmana ülkesinde bulunan Traore katılmadı.

Antrenman sonrası Metin Türker Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Teknik Direktör Igor Tudor, Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ve her şeyin iyi gittiğini söyledi.

"Beşiktaş üst düzey bir takım"

Kendisine göre ligin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu belirten Tudor, "Hocaları ve kadroları çok iyi. Hocaları onları iyi motive edecektir. Bundan eminim. Ama biz de motiveyiz. İyi ve çok zor bir maç olacak. Bunun farkındayız. Bizim kadar onlar içinde zorlu bir maç olacak. Beşiktaş üst düzey bir ekip. Türkiye ligi için değil Avrupa ligi için üst düzey bir ekip. Yarın sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum. Bu tarz maçlar oyuncular için en iyi maçlardır. Ben de bekliyorum dört gözle" dedi.

"Hiçbir kulüple anlaşmadım"

Galatasaray ile anlaştığı ile ilgili iddiaların sorulması üzerine Tudor, şunları söyledi:

"Hiçbir kulüple anlaşmam olmadı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunlar dedikodu, futbolda olağan şeyler. Bunlar beni daha çok motive ediyor. İlk gün nasılsam şu anda öyleyim. Burada çalışıyorum ve burası için kendimi vermeye hazırım."

Kulübüyle sözleşme yenilemeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise Tudor, "Zaman gösterecek. Günümüze odaklanmak daha güzel şu an için. İleride ne olacağını hep beraber görürüz" dedi.

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