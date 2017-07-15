15.07.2017 13:25:20

Tudor'a yol gözüktü

Galatasaray Yönetimi, ilk maçta alınan 2-0'lık yenilginin ardından takım Östersunds'a elenirse, Tudor'u kovacak. İlk aday ise Mircea Lucescu.

Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'da fatura teknik direktör Igor Tudor'a kesildi. Hırvat hocanın, sıradan bir rakibe bile çare üretememesi yönetimin güvenini sarstı. Daha önce sezonu Tudor ile tamamlayacaklarını açıklayan başkan Dursun Özbek'in fikrini değiştirerek B planı için talimat verdiği belirtiliyor. Östersunds ile haftaya oynanacak rövanşta tur kaybedilirse Tudor'la yollar büyük olasılıkla ayrılacak. Yerine ilk aday ise Mircea Lucescu.

SİMONE'Yİ TEKLİF ETTİLER

Başkan Özbek'in kurmaylarından, Rumen hoca ile bir an önce temasa geçilmesini istediği belirtildi. Beşiktaş'ın şampiyonluk balosuna katılmak için İstanbul'a gelen Lucescu'nun halen Türkiye'de tatil yaptığı ifade ediliyor. Zenit'ten ayrılan ve boşta olan 71 yaşındaki çalıştırıcının Galatasaray'a 'hayır demeyeceği' kaydedildi. Menajerler de harekete geçti. Hoca aradığı öğrenilen sarı kırmızılı kulübe Marco Simone önerildi. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, son olarak Fransa'da 3. Lig'de yer alan Stade Laval'ın başındaydı. Nisan ayında görevinden ayrılan Simone'nin gelmeye hazır olduğu bildirildi.