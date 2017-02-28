28.02.2017 13:29:37

TÜBİTAK ve ROKETSAN çalışanlarına operasyon: 24 gözaltı

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensubu, TÜBİTAK ve

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensubu, TÜBİTAK ve ROKETSAN çalışanlarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İzmir, Ankara, Antalya, Aydın, Zonguldak ve Gaziantep olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Meclis-4' adı verilen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 24'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen emniyet mensubu, vergi uzmanı, TÜBİTAK ve ROKETSAN çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve bazı belgelere el konuldu. Şüpheliler Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.