10.05.2017 20:43:10

TÜBİTAK'ta Kütahya rüzgarı

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın sonuçları, 12 Mayıs günü açıklanıyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Ankara'da yarışma finali için Kütahya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı.

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TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın sonuçları, 12 Mayıs günü açıklanıyor. AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Ankara'da yarışma finali için Kütahya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi aldı.Kütahya'nın eğitim seviyesi olarak ülkemizin en başarılı 5 ilinden biri olduğunu belirten Nazlı, "Kitap okuma oranları ve okullarımızın başarısı gururumuz olmaya devam ediyor" diye konuştu.Geçen sene TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Kütahya Nafi Güral Lisesi'nin 1. Olduğunu hatırlatan Nazlı, "Bu yıl da öğrencilerimizden aynı başarıyı bekliyoruz" dedi.Ülkemizin ihtiyacı olan geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve yetenekli çocuklara sahip çıkmak için yapılan bu çalışmaların kutsal olduğunun önemine değinen Nazlı, "TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi, Ali Güral Lisesi ve Nafi Güral Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerini final sergisinde ziyaret eden Nazlı, projeleri tek tek inceledi.Nafi Güral Fen Lisesi Matematik Öğretmeni Eray Kanpak danışmanlığında 13 Mayıs 2017'de Kütahyalı öğrencilerimizin Amerika'ya gideceğini açıklayan Nazlı, "Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)