01.03.2017 19:03:29

TÜBİTAK personeline FETÖ'den tutuklama

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 1 TÜBİTAK personeli tutuklandı

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Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 1 TÜBİTAK personeli tutuklandı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 16 Şubat tarihinde düzenlenen operasyonda 24 TÜBİTAK personeli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan personellerden emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi daha Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.(Mehmet Oğuzhan Altun/İHA)