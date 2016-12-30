30.12.2016 10:45:23

TÜBİS eğitim toplantısı yapıldı

Yenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile ilgili Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü tarafından eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

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Yenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile ilgili Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü tarafından eğitim toplantısı gerçekleştirildi.Yenilenen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ile ilgili Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından eğitim toplantısı gerçekleştirildi. İlçe tüketici hakem heyetleri raportörleri ve temsilcileri toplantıda yer aldılar.Tekirdağ Ticaret İl Müdür V. Enver Tepe'nin konuşması ile başlayan eğitimde, Ticaret İl Müdürlüğü personeli Hakem Heyeti Raportörü Mehmet Furtına tarafından katılımcılara TÜBİS sistemi ile ilgili bilgi verildi. Tüketici şikayetlerinin ve hakem heyeti işlemlerinin e-devlet altyapısında ve elektronik ortamda sunulan TÜBİS üzerinden gerçekleştirileceği anlatıldı.