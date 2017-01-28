29.01.2017 12:42:30

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan iş dünyasına istihdam seferberliği çağrısı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, istihdam konusunda devletin işverenlere yönelik çeşitli kolaylıklar tanıdığını belirterek, 'Biz de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmalı ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunmalıyız. İşkur rakamlarına göre Trabzon'da 30 binin üzerinde iş bekleyen insan var. Trabzon'daki tüm işverenlere sesleniyorum; hepimiz birer eleman almak suretiyle istihdama katkı sağlayalım' dedi.

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, istihdam konusunda devletin işverenlere yönelik çeşitli kolaylıklar tanıdığını belirterek, "Biz de iş dünyası olarak üzerimize düşeni yapmalı ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunmalıyız. İşkur rakamlarına göre Trabzon'da 30 binin üzerinde iş bekleyen insan var. Trabzon'daki tüm işverenlere sesleniyorum; hepimiz birer eleman almak suretiyle istihdama katkı sağlayalım" dedi.TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, iki hafta önce Ankara'da katıldıkları törenle TOBB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR'un istihdam seferberliği başlattığını hatırlatarak, "İllerde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere İşkur il müdürümüzle görüşmelerimizi yaptık. Önümüzdeki haftadan itibaren odamızda iş ve meslek danışmanı bulundurmak suretiyle işverenlere destek olmak amacıyla çalışma başlatıyoruz. Ticaret sanayi odaları olarak işverenlere yardımcı olma adına böyle bir görev üstlendik" şeklinde konuştu.Başkan Hacısalihoğlu, istihdam konusunda herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, "Meclis üyelerimiz, meslek komitesi üyelerimizden başlamak üzere herkesin bir istihdam sağlamasını arzu ediyoruz. Buradan başlayarak bu hareketin tüm şehre yayılmasını istiyoruz. Odamıza kayıtlı 8 bin 500 civarında üye var. Bu doğrultuda bizim üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. İstihdam konusunda 10 kişiye kadar işçi çalıştıran firmalar bir işçi aldığı takdirde bunun ücretini devlet veriyor. Yani bizim sırtımızda bir yük yok. Geleceğe dönük bir zorunluluğu da yok. Alacak olduğumuz bir kişinin istihdama katkı olarak şehir ve ülkeye de katkısının olacağı açıktır. Bizler de işverenleri temsil eden kurumlar olarak üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. İstediğiniz takdirde artı bir kişi daha alabilirsiniz. Bunun da avantajları oldukça fazla" diye konuştu."İşbaşı eğitimlerinin yüzde 75'i devam ediyor"Hacısalihoğlu, Trabzon'da işbaşı eğitim programı kapsamında 2 bin 500 kişinin işe başladığını vurgulayarak, "2017 yılı içinde TOBB, Bakanlığa talepte bulundu. Bu başlıkta 300 bin istihdam işverenlere sağlanmış oldu. Bakanlığımıza, İşkur'a ve TOBB başkanımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, şehrimizdeki ekonominin daha hareketli olmasına büyük katkı sağlanıyor. İşbaşı eğitimi kapsamında alacak olduğumuz elemanları bir yıl süreyle kendimiz yetiştireceğiz. Rakamlara göre işbaşı eğitimine alınanların yüzde 75'i o işyerinde sürekli kalıyor. Bir taraftan yetiştiriyoruz, diğer taraftan parasını devlet veriyor ve kalıcı elemana sahip oluyoruz" ifadelerini kullandı.İşkur rakamlarına göre Trabzon'da 30 binin üzerinde iş bekleyen insan olduğunu da kaydeden Hacısalihoğlu, "Burada bizlere düşen görev, üzerimize düşen payı almak olacaktır. Hepinizi göreve çağırıyorum. Buradan tüm Trabzon'daki işverenlere sesleniyorum. Hepimiz birer eleman almak suretiyle istihdama katkı sağlayalım" dedi.