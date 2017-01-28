28.01.2017 20:08:01

TT arena'da ilk yarıda 4 gol

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geliyor

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında TT Arena'da Akhisar Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğü ile sonra erdi.MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)9. dakikada sol kanatta Bruma ile paslaştıktan sonra Sneijder'in ortasında arkada direkte topla buluşan Semih Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-023. dakikada Jouse'nin pasında cezası dışında topla buluşan Selçuk'un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.25. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Bruma, Podolski ile verkaçından sonra kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruş yapan Bruma, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-033. dakikada Snejder'in topuk pasında ceza sahası içinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Podolski'nin vuruşunda seken topu Yasin, boş kaleye gönderdi. 3-041. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Bruma'nın rakiplerini geçerek, altı pastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0KÜNYEStat: TT ArenaHakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Ekram Kan xxGalatasaray: Muslera xx, Sabri xxx, Semih xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Joseu xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma xxx, Sneijder xxx, Podolski xxxYedekler: Cenk, Eren, Linnes, Rodrigues, Sinan, Chedjou, CavandaTeknik Direktör: Jan Olde RİekerinkAkhisar Belediyespor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Orhan xx, Ömer x, Sissoko xx, Kofi Adu x, Olcan xx, Özer xx, Hasan Ali x, Vaz Te xYedekler: Bora, Tolga, Samardzic, Kadir, Aykut, Onur, MuğdatTeknik Direktör: Tolunay KafkasGoller: Semih (dk. 9), Bruma (dk. 25 ve 41), Yasin (dk. 33) (Galatasaray)Sarı kart: Kofi Adu (Akhisar Belediyespor)(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)