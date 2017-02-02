02.02.2017 11:13:11

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın:

Sömestr tatilinin 3 Şubat 2017'de biteceğini, okulların 6 şubat 2017'de yeniden eğitime başlayacağını hatırlatan Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 'Tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yollarında trafikte yoğunluk yaşanacaktır. Kış şartlarının ağır yaşandığı bugünlerde yollara çıkacak olanlar mümkünse toplu taşım araçlarını tercih etsinler. Kendi araçlarıyla yola çıkacaklar ise araçlarının bakımını bir defa daha gözden geçirsinler. Kış lastiği takmış olsal

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Sömestr tatilinin 3 Şubat 2017'de biteceğini, okulların 6 şubat 2017'de yeniden eğitime başlayacağını hatırlatan Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yollarında trafikte yoğunluk yaşanacaktır. Kış şartlarının ağır yaşandığı bugünlerde yollara çıkacak olanlar mümkünse toplu taşım araçlarını tercih etsinler. Kendi araçlarıyla yola çıkacaklar ise araçlarının bakımını bir defa daha gözden geçirsinler. Kış lastiği takmış olsalar bile tedbir amaçlı yanlarında zincir de bulundursunlar" dedi."Kimse bana bir şey olmaz demesin"Tıpkı bayramlarda olduğu gibi tatil dönemlerinde de trafik kazalarında önemli ölçüde artışlar olduğuna dikkat çeken ve vatandaşlardan 'Bana bir şey olmaz' duygusuna kapılmamalarını isteyen Apaydın şunları söyledi: "Tüm trafik kurallarına, trafik ikaz ve işaretlerine azami ölçüde dikkat gösterin. Hız sınırlarını asla aşmayın. Emniyet kemerlerinizi, arka koltukta oturan yolcular dahil olmak üzere takın. Hatalı sollama yapmayın. Araç kullanırken bunaldığınız, yorulduğunuz, dikkatinizin dağıldığı an mutlaka durup mola verin. En yakın dinlenme tesislerinde mutlaka istirahat edin. Yanınızda güneş gözlüğü bulundurun. Yolculuk boyunca cep telefonu kullanmayın, direksiyon başında sigara içmeyin. Tatilimizi kötü anılarla kapatmayalım. Buzlanmanın daha yoğun olduğu gece ve sabah erken saatlerde yola çıkmayın.""Denetimlerin artırılması etkili oluyor"Trafik kazalarının önlenmesi konusunda denetimlerin de etkili olduğunun altını çizen Fevzi Apaydın, trafik polislerinin de dikkatini çekerek, "Yollarda gerçekleştirilen denetimler sürücüler için caydırıcılık açısından çok önemlidir. Sürücü, belli aralıklarla ve yol boyunca trafik kontrollerini görünce daha dikkatli olacaktır. Kendisini de daha güvenli hissedecektir. Bu nedenle karayollarımızda böylesine özel zamanlarda trafik denetimleri tüm yurt sathında artırılmalıdır" ifadelerini kullandı. (JA-BA-Y)