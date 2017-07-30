30.07.2017 10:07:19

TSK, Zap ve Metina'yı vurdu

Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerini vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği, PKK'ya ait olduğu tespit edilen barınma alanları ateş altına alınarak 3 silah mevzii, 2 mağara imha edildiği ve ilk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ŞIRNAK'TA "KARARGAH TAKIMI" VURULDU

TSK'nın Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına düzenlediği hava harekatında etkisiz hale getirilen 9 PKK'lı arasında PKK'nın sözde "Kato Jirka cephe sorumlusu", "Derya" kod adlı örgüt mensubu ile sözde karargah takımının da yer aldığı tespit edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, teslim olan PKK'lının ifadesi ve telsiz konuşmalarından, dün akşam Beytüşşebap ilçesi kırsalında saldırı hazırlığındaki gruba yönelik hava harekatında etkisiz hale getirilen PKK'lılar arasında, PKK'nın sözde "Kato Jirka cephe sorumlusu", "Derya" kod adlı örgüt mensubu ile sözde karargah takımının da yer aldığının belirlendiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde birliklere saldırı hazırlığında olduğu İHA ile tespit edilen PKK'lılara yönelik hava harekatında 9 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmişti.