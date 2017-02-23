23.02.2017 14:45:15

TSK ve ÖSO birlikleri El Bab'da arama tarama çalışmalarını sürdürüyor

TSK ve ÖSO birlikleri El Bab'da arama tarama çalışmalarını sürdürüyor

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Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin bir süredir El Bab merkezinde arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.