30.07.2017 15:23:10

TSK sınırlarda göz açtırmıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut birlikleri yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışanlara göz açtırmıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 720 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 4 şahıs yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 3 bin 630 paket sigara ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 9 kişi yakalandı. Öte yandan, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 15 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 57 kişi ile Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 14 şahıs yakalandı.