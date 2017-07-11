11.07.2017 18:32:32

TSK: Saldırılara misliyle mukabele ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Mare bölgesine son dönemde PYD/YPG/PKK mensupları tarafından havan ve benzeri silahlarla atışlar yapıldığını, taciz ve saldırılara misliyle mukabele edildiğini bildirdi.

TSK, Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'tan arındırılıp, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetleri kontrolüne geçmesiyle sivil hayatın normale döndüğü Mare bölgesine son dönemde PYD/YPG/PKK terör örgütü mensupları tarafından havan ve benzeri silahlarla atışlar yapıldığını, bu taciz ve saldırılara misliyle mukabele edildiğini açıkladı.