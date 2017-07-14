14.07.2017 11:11:31

TSK PYD mevzilerini vurdu

Kilis'te sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs topları ile Afrin'deki PYD mevzileri vuruldu.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te akşam saatlerinde sınır birliklerinde konuşlu Fırtına obüs topları ile Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Parsa Dağındaki PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile PYD mevzilerine 20'ye yakın atış gerçekleştirildi. Top atışlarının sesi Kilis kent merkezinden de duyulurken, vurulan hedeflerden dumanlar yükseldi.