18.02.2017 12:11:36

TSK: 'Mardin/Nusaybin'de, bölücü terör örgütü mensubu iki terörist öldürüldü'

Türk Silahlı Kuvvetleri, Mardin/Nusaybin'de devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Mardin/Nusaybin'de devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan şahıslar ve ele geçirilen malzemelere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Suriye sınırında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 665 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan sekiz şahıs yakalandı. Irak sınırında, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 37 şahıs yakalandı. Yunanistan sınırında, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 44 şahıs yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, iki adet şişme bot ele geçirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri önemli yurtiçi olaylara ilişkin de bilgi verdi. Açıklamaya göre, Mardin/Nusaybin'de devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu iki terörist ölü olarak, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet MP-5 makineli tabanca ile birlikte ele geçirildi. Tespit edilen sığınak içerisinde dokuz adet çok namlulu roketatar mühimmatı, sekiz adet mühimmat tapası, 10 kilogram TNT ve alüminyum tozu karışımı patlayıcı, 24 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 adet elektrikli fünye, üç adet el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.Mardin/Ömerli, Artuklu ve Nusaybin bölgelerinde devam eden operasyonda, bir işbirlikçi şahıs gözaltına alındı, tespit edilen bir sığınakta, bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 150 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, dört Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, dört şarjör kılıfı, üç pil bloğu, üç batarya, bir piknik tüpü, bir panço, bir met ve bir ışıldak ele geçirildi.Irak kuzeyi Kandil, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce karargah, silah mevzii ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar imha edildi.Mardin/Mazıdağı'nda, güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol aramasında tespit edilen 140 kilogram patlayıcı madde kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi.Şırnak/Güçlükonak'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, 12 adet tüfek bombası ve bir adet 60 milimetrelik havan mühimmatı ele geçirildi.