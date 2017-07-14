14.07.2017 08:43:30

TSK içinde 'istihbarat' yapılacak

Başbakan Binali Yıldırım, 'Asker içine farklı amaçlı, farklı gündemli içeriden-dışarıdan yönlendirilmiş grupların hâkim olmaması için personel istihbaratıyla sınırlı bir yapı oluşturacağız' dedi.

Gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Yıldırım, MİT'i de Emniyet'in de TSK içinden istihbarat toplama hakkı olmadığını, kanunlarda olduğunu ama hiç uygulanmadığını söyledi. "Bunun ciddi bir ihtiyaç oluğu bugün çok daha iyi ortaya çıkmış durumda" diyen Yıldırım, sınırlı bri istihbari faaliyet yapılacğaını söyledi.

İşte o ifadeleri:

TSK içinden istihbarat toplama hakkı MİT'in de yok, Emniyet'in de yok. Bunun ciddi bir eksiklik olduğu 15 Temmuz'da görüldü. (MİT'in TSK'da istihbarat toplaması teknik olarak mümkün mü?) Şimdi aslında kanununda var ama bu bir uygulama olarak maalesef hiç yapılmamış. Ama biliyorsunuz, yani askeri kurumlara karşı bir sivil istihbarat faaliyeti yapmak kolay bir iş değil. Türkiye'nin geçmişindeki darbeleri, bilmem neyi falan vesayet dönemlerini düşündüğünüz zaman, bunun fiilen uygulanabilirliği yok. Ama bugün bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve bunu yapıyoruz, bunu yapacağız. Yani sadece personel istihbaratı ile sınırlı olmak üzere, yani asker içine farklı amaçlı, farklı gündemli içeriden-dışarıdan yönlendirilmiş grupların hâkim olmaması için personel istihbaratıyla sınırlı bir yapı oluşturacağız. Bunun ciddi bir ihtiyaç oluğu bugün çok daha iyi ortaya çıkmış durumda.