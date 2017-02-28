28.02.2017 20:07:37

'TSK, hükümetin emrinde çalışıyor'

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 'Geçtiğimiz günlerde manşetlere taşıdılar 'karargah rahatsız'

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Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Geçtiğimiz günlerde manşetlere taşıdılar 'karargah rahatsız'. Esas rahatsız olan karargah falan değil. Asker Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü hainleri de temizleyerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle birlikte uyumlu çalışıyor, hükümetin emrinde çalışıyor" dedi.Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Samsun'un Bafra ilçesinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 28 Şubat" konulu konferansa katıldı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Kurtulmuş, "15 Temmuz'da bu milletin önü kesilmeye çalışıldı, önü kapatılmaya çalışıldı. Bütün bunlara rağmen rahmetli Menderes'le başlayan bu haksızlıklara, bu zulümlere, bu engellemelere rağmen millet yolunu açtı, ilerledi bu günlere geldi. Önümüzdeki 16 Nisan'da referandumda da millet önünü açacak, ayaklarındaki prangalardan kurtulacak daha hızlı bir şekilde yürümeye devam edecek. En yüksek oranda evet oylarını çıkartarak kimsenin ağzını açıp mazeret üretemeyeceği bir sonucu ortaya koyacağız. Bu sadece bir kampanya değil, bu bir referandum. Millet yeni Türkiye istikametinde evet diyecek. Millet güçlü Türkiye için evet diyecek. Millet daha hızlı kalkınma için evet diyecek, siyasi istikrar için evet diyecek. Bunları kapı kapı bütün kardeşlerimize anlatacağız. Bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç vardı. Tam da şimdi idi. Anayasa laf olsun diye gündeme gelmez. Bir parti ne kadar güçlü olursa olsun, istediği kadar imkanı olsun, eğer toplumda bir anayasa değişikliği talebi yoksa hiçbir şekilde anayasa değişikliği toplumun önüne gelmez. Anayasa değişikliği paketi toplumda var olan ihtiyaçları karşılayan bir pakettir. Biliyorlar ki cumhurbaşkanını bu millet seçtiği sürece milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisinden, mescidinden geçmeyen, milletin şarkısını türküsünü söylemeyen, milletin tarihiyle, medeniyetiyle barışık olmayan hiç bir kimse bu ülkede bundan sonra Cumhurbaşkanı olamayacak. Vesayetçi sistemin bitilmesi için Allah onlara bir yanlış yaptırdı. Şimdi artık Cumhurbaşkanı kapalı kapılar ardında değil sandık meydanında, er meydanında milletin helal oylarıyla seçiliyor" ifadelerini kullandı."HERKES İŞİNİ YAPSIN""Karargah rahatsız" manşetine değinen Numan Kurtulmuş şunları söyledi:"Geçtiğimiz günlerde manşetlere taşıdılar 'karargah rahatsız'. Esas rahatsız olan karargah falan değil. Asker Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü hainleri de temizleyerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle birlikte uyumlu çalışıyor, hükümetin emrinde çalışıyor. Bundan rahatsız olan farklı çevreler var. Herkes işine baksın. Medya, medyacılıkla uğraşsın. Siyaset siyasi görevini yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber sizin oylarınızla vesayetçi bütün odakların hevesleri kursağında kalacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de diğer kamu görevlileri gibi kendi işini yapacak. Hükümetin emrinde yani sizin emrinizde kendi işini yapacak. Çatal çomak toprağa saplanmaz. Çift iradeli bir sistem olmaz. Çift başlılık olmasın, bir elde topladığımız kişiden de bu millet hesap sorsun."Düzenlenen panele AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a Belediye Başkanı Zihni Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven tablo ve Bafra'nın simgesi Çetinkaya Köprüsü'nün maketini hediye etti.(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)