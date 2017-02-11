11.02.2017 11:40:49

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 288'i ölü olmak üzere 2 bin 705 DEAŞ terör örgütü mensubunun, 322'si ölü olmak üzere toplam 344 PKK/PYD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 288'i ölü olmak üzere 2 bin 705 DEAŞ terör örgütü mensubunun, 322'si ölü olmak üzere toplam 344 PKK/PYD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.TSK'dan, 03-10 Şubat 2017 tarihleri arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, terörle mücadele harekatı kapsamında, PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Ağrı) teröristlerden ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği vurgulandı. Şırnak/Beytüşşebap, Tunceli/Merkez, Hozat, Bitlis/Tatvan, Mardin/Nusaybin, Diyarbakır/ Dicle bölgelerinde küçük ve orta çaplı İstihbarata dayalı nokta operasyonların icra edildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında, PKK'nın lider kadrosunda ve 'Gri' kodlu arananlar listesinde bulunan bir terörist olmak üzere, toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilerek, 10 adet piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet makineli tüfek, 16 adet av tüfeği, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddelerin ele geçirildiği kaydedildi. PKK'nın en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 6 bin 560 gram uyuşturucu, 855 bin 680 paket kaçak sigara ve 4 bin 426 litre akaryakıt ele geçirildiği, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 345 kişinin yakalandığı ifade edildi."Bzaghah, Kabbasin ve Akil tepesi ve hastane bölgesinde kontrol sağlandı"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirildi. El Bab Harekatı'nda batıdan, doğudan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldığı belirtilerek, El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği vurgulandı. El Bab'ın doğusunda bulunan Bzaghah ve Kabbasin meskun mahallerinin kontrol altına alındığı, batıda Akil Tepesi ve hastane bölgesinde kontrolün sağlandığı kaydedildi.Açıklamada, "03-09 Şubat 2017 tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile atış yapılmak suretiyle ve Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava taarruzlarıyla 228 terörist (223 DEAŞ, 5 PYD/PKK) etkisiz hale getirilmiş, 4 adet cephanelik, 11 adet bombalı araç, 6 adet komuta merkezi, 351 adet bina ve 7 adet tünel imha edilmiştir. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken; PYD/PKK terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.TSK'dan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yapılan değerlendirmede şunlar kaydedildi:"Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 2 bin 288'i ölü olmak üzere toplam 2 bin 705 DEAŞ mensubu, 322'si ölü olmak üzere toplam 344 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam bin 972 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3 bin 750 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 66 mayın imha edilmiştir. Bu hafta içinde El Bab bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün gayret ve dirayetiyle terör örgütü karşısındaki başarılı ilerleyiş tüm dünya tarafından gözlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle Bzaghah meskun mahallini ve El Bab kuzeybatısında Akil Tepesi ve hastane bölgesini de kontrol altına almasıyla DEAŞ terör örgütünün El Bab'ta tutunması giderek zorlaşmaktadır".