08.02.2017 12:43:47

TSK El Bab'daki önemli gelişmeyi doğruladı

TSK'dan yapılan açıklamada 'El Bab' ın kontrolü maksadıyla dün gece başlanan operasyonlar sonucunda stratejik öneme haiz tepeler TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir' denildi.

Suriye'nin kuzeyinde TSK destekli ÖSO ile yürütülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Stratejik öneme haiz tepeler TSK destekli ÖSO unsurlarınca ele geçirildi. Hava harekatları ve topçu atışlarında toplam 58 IŞİD'li etkisiz hale getirildi.

Muhalif kaynaklar batıdaki önemli noktaların ele geçirildiğini duyurmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri de o bilgiyi doğrulamış oldu.

189 IŞİD HEDEFİNE ATIŞ YAPILDI

TSK'ya göre, 189 IŞİD hedefine atış yapıldı. Örgütün barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava harekâtları sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 58 bina, 1 karargâh binası, 3 tünel girişi, 2 kontrol noktası ve 1 silahlı araç imha edildi.

Koalisyon da 7 hava harekatı düzenledi. Barınma maksatlı kullanılan 10 bina, 1 tünel girişi, 1 savunma mevzii ve 1 zırhlı araç imha edildi.

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