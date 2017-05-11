SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
TSK'dan terör örgütüne ağır darbe
11.05.2017 18:57:37

TSK'dan terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Nisan'da Şırnak'ın İncebel ve Kato Dağı bölgesinde başlatılan operasyonların devam ettiğini açıklayarak, terör örgütüne ait toplam 418 adet muhtelif tipte silah, 168 bin 667 adet muhtelif mühimmat, 4 ton amonyun nitrat ile 50 ton yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Nisan'da Şırnak'ın İncebel ve Kato Dağı bölgesinde başlatılan operasyonların devam ettiğini açıklayarak, terör örgütüne ait toplam 418 adet muhtelif tipte silah, 168 bin 667 adet muhtelif mühimmat, 4 ton amonyun nitrat ile 50 ton yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alayı Komutanlığı emir-komutasında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ'nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla güvenlik korucuları ile takviyeli 3 Jandarma Komando Taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 23 gündür aralıksız devam etmektedir. Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) şimdiye kadar BTÖ mensuplarının kullandığı 28 adet mağara tespit edilmiştir. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada, icra edilen operasyon kapsamında 11 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak-Kato Dağı bölgesinde yeni tespit edilen 27'inci ve 28'inci mağarada yapılan aramada 108 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Biksi makineli tüfeği, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ile 11 bin 500 adet Biksi mühimmatı, 2 bin 400 adet M-16 mühimmatı, 600 adet Kanas mühimmatı, 160 adet Doçka mühimmatı, 149 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 40 adet uçaksavar mühimmatı, 37 adet havan mühimmatı, 35 adet el bombası ve 2 bin 600 adet elektrikli fünye ele geçirildiği belirtildi. Bölgede 23 gündür aralıksız devam eden operasyonda toplam 418 adet muhtelif tipte silah, 168 bin 667 adet muhtelif mühimmat, 4 ton amonyun nitrat patlayıcı madde ile 50 ton yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.
    YORUM YAZ
Valencia'da yeni teknik direktör Marcelino
Valencia'da yeni teknik direktör Marcelino
İspanya'nın Valencia Kulübü, gelecek sezondan itibaren takımın başına geçmesi için teknik direktör Marcelino Garcia Toral ile anlaştığını duyurdu.
11.05.2017 19:22:04
Kozan’da fırına silahlı saldırı
Kozan’da fırına silahlı saldırı
Adana’nın Kozan ilçesinde bir fırın, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
11.05.2017 18:59:41
Beşiktaş'ta Demba Ba ve Atiba sevinci
Beşiktaş'ta Demba Ba ve Atiba sevinci
Bursaspor hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte Demba Ba ve Hutchinson antrenmanlara başladı.
11.05.2017 18:46:08
Hakkari’de tuzaklanmış EYP'ler imha edildi
Hakkari’de tuzaklanmış EYP'ler imha edildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 3 adet EYP imha edildi.
11.05.2017 18:33:11
Malezya üç FETÖ'cüyü Türkiye'ye iade edecek
Malezya üç FETÖ'cüyü Türkiye'ye iade edecek
Başbakan Yardımcısı Hamidi, gözaltına alınan üç örgüt yöneticisinin üçüncü bir ülkeye değil Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.
11.05.2017 18:23:02
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de 21 kaçak yakalandı
Edirne'de yurt dışına yasa dışı yollardan çıkmaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.
11.05.2017 18:21:06
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
11.05.2017 18:18:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Canikli'den FETÖ açıklaması: Bakanlar ve vekiller arasında...
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Rubin'den Erdoğan'a yeni tehdit: Türkiye'den ayrılırsa geri dönemeyebilir
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
CHP'li Yılmaz: Türkiye, Esad saplantısından kurtulamadığı için...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verenler...
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
Emre Uslu'dan başsavcının ölümüne 'yaşasın' mesajları
'Atatürk tartışmasında asıl mesele...'
'Atatürk tartışmasında asıl mesele...'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları