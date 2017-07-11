11.07.2017 18:08:09
TSK'dan kritik bölgeye askeri sevkiyat!
Suriye sınırına çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar sevk edildi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen 6 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Musabeyli Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.