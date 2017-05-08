09.05.2017 10:12:05

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi- Savaş uçakları gece saatlerinde bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesini imha etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesi imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine gece saatlerinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesini imha etti.