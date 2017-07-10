10.07.2017 19:17:52

TSK'dan hava harekatı: Öldürüldüler

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı ile Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesindeki PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, eylem hazırlığındaki üç PKK'lıyı etkisiz hale getirirken bir Doçka uçaksavar mevzisi ile barınağı imha etti.