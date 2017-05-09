09.05.2017 17:36:24

TSK'daki kripto FETÖ'cülere operasyon: 51 gözaltı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 22 ilde operasyon düzenlendi

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FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 22 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 51 asker gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte 'asker abisi' olarak görev yaptığı ileri sürülen 12 sivilden emir aldıkları iddia edilen, 108'i muvazzaf asker 2'si askeri okul öğrencisi olmak üzere 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı neticesinde polis ekipleri, Tekirdağ, Ağrı, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Konya, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van ve KKTC'de eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelilerden 51'ini gözaltına aldı.Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.