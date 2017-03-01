01.03.2017 23:04:27

'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'

TSK'nın PKK lideri Abdullah Öcalan'a savaş kararı aldırdığı öne sürürldü.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

MERVE KURBAN ARSLAN

Ak Parti Diyarbakır Eski Milletvekili Abdurrahman Kurt, Habertürk'te 'Karşıt Görüş' programında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Kurt, 1999 yılında büyük kayıp vererek sınır dışına çekilme kararı alan PKK'nın TSK'daki bir grup tarafından tekrar harekete geçirildiğini öne sürdü.

O dönemde PKK'nın savaşı bitirmek için bir kongre düzenlediğini ancak İmralı'dan geldiğini söyleyen bir avukatın buna itiraz ettiğini ifade eden Kurt, "TSK Abdullah Öcalan'a savaş kararı aldırdı." dedi.

Kurt sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bakın biz o savaşın içindeyiz. TSK'nın içinde bir grup PKK kongresine bizzat avukat göndererek silah bırakma ve savaşı bitirme kararı alacak olan PKK'ya savaşı devam ettirme kararı aldırmıştır."